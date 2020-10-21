YÖKDİL başvuruları başladı! 2020 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? ÖSYM YÖKDİL ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. YÖKDİL başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, yabancı dil sınavlarından olan YÖKDİL başvuru kılavuzunu yayımladı. 2020 YÖKDİL başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvuruları alınan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ne zaman?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2020 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI...

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı dil sınavı olan YÖKDİL/2 başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sınav başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlendi.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)