YÖKDİL başvuruları başladı! 2019 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

13.09.2019 09:53

2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

2019 YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

BAŞVURU TARİHLERİ : 13-23 Eylül 2019

SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 3 Kasım 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL (Ücret ödeme için son gün 24 Eylül 2019)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL

YÖKDİL BAŞVURU ÖDEME YERLERİ

Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.): ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)