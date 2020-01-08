YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı! YÖKDİL başvuru 2020 - YÖKDİL sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL başvuruları başladı. YÖKDİL sonbakar dönemi sınavı için gün sayan adaylar için YÖDİL sınavı tarihi başvuru şartları açıklandı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL başvuru 2020...
8- 16 Ocak tarihleir arasında başvuruları alınacak olan YÖKDİL sınavı 1 Mart tarihinde yapılacaktır. Sınav başvuruları ise https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru kılavızu, başvuru şartları ve sınav ücreti haberimizde...
2020 YÖKDİL/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM, 1 Mart'ta yapılacak YÖKDİL sınavı başvuru kılavunuzu adayların erişimine açtı. Başkanlıktan yapılan duyuruda: '' Başkanlığımız tarafından ilk kez 03 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde alana özgü olarak Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanmıştır.
2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1), 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 08-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' açıklaması yer aldı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu için tıklayın...
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
8 - 16 Ocak tarihleir arasında başvuruları alınaacak 2020 YÖKDİL/1 sınavı sonbahar dönemi için sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi.
1 Mart'ta düzenlenecek sınav, 10.15'de başlayacak ve 3 saat sürecek. YÖKDİL/1 sınavı geç başvuru ise 28 Ocak 2020 tarihinde olacak. Geç başvuru ücreti 195 TL şeklinde açıklandı.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
İlkbahar dönemi YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 17-27 Temmuz 2020 tarihinde alınamaya başlanırken, 13 Eylül 2020 tarihinde de sınav yapılmış olacak. YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ise 11 Ağustos 2020.