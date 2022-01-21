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YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Mart 2022'de düzenlenecek 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandığını belirterek başvuruların 21-31 Ocak 2022 arasında yapılacağını aktardı.

Adaylara başarılar dileyen Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"YÖKDİL, 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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