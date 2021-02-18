YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

18.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:20
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Şubat'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Şubat'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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