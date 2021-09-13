Eylül ayının ortalarına doğru gelinirken 2021 Yökdil sonuçları da merak konusu oldu. Bir süre önce yapılan sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını sürdürmekte. Peki, YÖKDİL açıklandı mı 2021? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları!YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve nerede öğrenilir? İşte detaylar haberimizde..

YÖKDİL AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM'nin takvimine göre, 29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL/2 sınavı sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Haberler.com - Gündem