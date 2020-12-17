YÖKAK, TÜ'nün kalite süreçlerini değerlendirdi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) kalite süreçlerini değerlendirdi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın üstlendiği YÖKAK Kalite İzleme Takımı, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite heyeti ile online değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada TÜ'de kalite ve akreditasyon süreçlerinin 2016 yılında başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni dönemde de hız kesmeden bu süreçleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kalite süreçlerinin bir ekip işi olduğunu ve üniversite ailesinin tüm bireylerinin bu süreçte aynı inanç ve güçle çalıştığını söyleyen Tabakoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Senato üyeleri, kalite komisyon üyeleri, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları ve okul sekreterlerinin katıldığı toplantılarda, YÖKAK İzleme Takımı'na Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Kurumsal Geri Bildirim Raporu sunularak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında güncel bilgiler aktarıldı. Kurumsal Geri Bildirim Raporu'nda yer alan "Gelişime açık yanlar" üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların ve fikirlerin paylaşıldığı toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı