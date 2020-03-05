: YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitim Çalıştayı başladı

05.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:48

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, tüm dünya ile konuşan ama Türkiye'ye özgü bir Yükseköğretim Kalite Ajansı'nın olmasını amaçladıklarını bildirdi.

Elmas, YÖKAK'ın "2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı" kapsamında Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı'nda, kurul olarak iki yıldır 160 üniversitenin dış değerlendirme raporlarını hazırladıklarını ve yayınladıklarını söyledi.

İki yılı geçmiş üniversitelerde de izleme sürecini bu yıl başlatacaklarını aktaran Elmas, üniversitelerde kurumsal akreditasyon sürecini başlattıklarını, pilot olarak 20 üniversitede çalışmayı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Elmas, 60'a yakın üniversitenin de gönüllü başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Uygulamada değerlendiricilerin önemli olduğunu vurgulayan Elmas, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından ve çeşitli kurumlardan başvuran, seçilen değerlendiricilerin eğitime katıldığını belirtti.

Eğitimin üç gün süreceğine değinen Elmas, "Eğitimde üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma, yönetim ve kalite süreçlerinin topluma kattığı değerleri daha iyi anlayabilecek, daha iyi değerlendirebilecek mekanizmaların kriterleri burada birlikte öğrenmiş olacağız. Eğitim sonrası ne kadar iyi bir değerlendirici havuzu oluşturabilirsek üniversitelerimizde yaptığımız değerlendirmeler, vardığımız sonuçlar, onlarla ilgili akreditasyon süreçleri daha güvenilir ve fazla tartışılmaz olur." diye konuştu.

Dünya ile konuşan Türkiye'ye özgü bir YÖKAK

Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği'ne tüm üyelik sürecinin 15 yıldır istenilen sonuca ulaşmadığını ifade eden Elmas, YÖKAK ile bu süreci hızlandırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin de en kısa sürede Avrupa'daki ve dünyadaki diğer kalite ajanslarına tam üye olacağını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin artık tüm dünyanın tanıdığı, ülkemizde de bu süreçleri evrensel normlara göre yapan bir ajansı olmuş olacak. Bu ülkemiz ve bizim için çok önemli bir aşama. Hem üniversitelerimiz, hem değerlendiricilerimiz, hem ekibimiz bu sürece çok yoğun bir katkıda bulunuyor. Bu sürece gelirken de zaten dünyanın her yerindeki bu konudaki ajanslarla birlikte sürekli paylaşım toplantıları yapıyoruz. Hemen hemen 15 günde bir. Kendi kriter süreçlerimizi paylaşıyoruz. Hedefimiz de şu, tüm dünya ile konuşan ama ülkemize ve ülkemizin şartlarına özgü bir Yükseköğretim Kalite Ajansı'nın olması, bunun için çabalıyoruz. Bu yolda da hızlı adımlarla ilerliyoruz."

Elmas, sadece üniversitelerin değil, tüm kurum ve yönetim mekanizmalarının kalite yönetimini algılaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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