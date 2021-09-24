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YÖKAK, İTÜ'ye 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
YÖKAK, İTÜ'ye 5 yıl süreyle

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen İTÜ Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreninde, sunum eşliğinde kurulun çalışmaları hakkında bilgi verirken, akreditasyon belgesinin önemini anlattı.

Dünyada son yıllarda yükseköğretim alanında hızlı bir değişim yaşandığını ve mevcut yükseköğretim sisteminin dönüşmesini sağlayacak adımlar atıldığını belirten Prof. Dr. Elmas, Kovid-19 salgınıyla değişen yetkinliklere duyulan ihtiyacın yükseköğretimde beklentileri de değiştirdiğine dikkati çekti.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere üniversitenin ek hangi yetkinlikleri kazandırdığına bakmalarını tavsiye eden Elmas, "Bu dönemde yapılan uzaktan eğitim sırasında bazı beceri ve yetkinliklerin yeterince kazandırılamadığı görülmektedir. Üniversiteler açıldığında ek kurs, seminer ve uygulamalar yoluyla hem devam eden hem de mezun öğrencilere bu yetkinliklerin kazandırılması sağlanmalıdır. Bu gençlere olan sorumluluğumuz gereğidir." dedi.

YÖKAK olarak yaşanan tüm gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini ve kendi süreçlerine yansıttıklarını vurgulayan Elmas, "Kurul olarak yaptığımız değerlendirmeler üniversitelerimizin bu hızlı değişimi anlamasını, uyum göstermesini ve sonuçlarını değerlendirerek değişimi yönetmesini sağlayacak sistemler üzerine yoğun çaba sarf etmesine odaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin dünyadaki gelişmeleri ve ülkenin hedeflerini dikkate alarak misyon ve hedeflerini belirlediğini aktaran Elmas, üniversitelerin hedeflerini uygulayıp kendine özgü mekanizmalarla sonuçlara baktığını ve böylece iç kalite güvence sistemi kurduğunu dile getirdi.

Elmas, "Bunu yapan üniversitelerimiz, sürekli değişim ortamında çevik davranabilir ve süreçlerini başarıyla yürütebilirler. Üniversitelerimizin bu hedeflere göre son 6 yıllık raporları ve performans göstergelerinin yıllık değişimleri web sayfamızda görülebilir." değerlendirmesini yaptı.

YÖKAK tarafından yürütülen dış değerlendirme ve iki sene sonraki izleme süreçlerinin ardından belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmış üniversitelere de akreditasyon sürecini başlattıklarının altını çizen Elmas, kurulun bu değerlendirmedeki temel hedefinin üniversiteden mezun olanların beklenen yeterliklere sahip olması, kolay iş bulabilmeleri ve dünyaya kolay adapte olabilmeleri olduğunu söyledi.

Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını kaydeden Elmas, şunları kaydetti:

"2020 yılında başvuru yapan 60'a yakın üniversite içerisinden 11 üniversite programa dahil edildi. Bugün bu kapsamda düzenlenen dördüncü törenle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin belge teslimini gerçekleştiriyoruz. İTÜ, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü düzenlenen kurul toplantımızda verilen kararla, 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkını kazandı. Tam akreditasyon, İTÜ mezunlarının beklenen yeterliliklere sahip olmasını, kolay iş bulabilmesini, Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecektir."

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da YÖKAK'ın üniversitelerdeki eğitimin niteliğini yükseltmek, Ar-Ge ve eğitimde ülkeyi dünya standartlarının üzerine çıkarmak ve bu kalitenin tüm üniversitelerde adeta bir kurum kültürü haline gelmesini sağlamak amacıyla birçok önemli çalışma yürüttüğünü belirtti. Koyuncu, "Yükseköğretimde kalite düzeyimizin en iyi noktaya gelebilmesi anlamında çıtayı adeta en üst noktaya koymuş ve yaptığı çalışmaları kaliteden taviz vermeden sürdürmektedir." dedi.

Koyuncu, "İTÜ olarak Ar-Ge ve eğitim başta olmak üzere ülkemizin vizyonunu ve marka değerini yükseltmek, her zaman en öncelikli amaçlarımızdan biri olmuştur. Yaptığımız öncü çalışmaların tamamında geçmişteki birikimimizden güç alarak yarını inşa etmeyi ve geleceğin araştırmacılarının, girişimcilerinin, sanayicilerinin ve iş insanlarının önünü açmayı hedeflemekteyiz. Kendimize yeni yollar açarak, yeni bakış açıları getirerek, hedefimizi her geçen gün büyüterek sürdürmek de en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç'ın kurumsal tam akreditasyon alma sürecine ilişkin sunumunun ardından Rektör Koyuncu, bu sürece katkı sağlayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine teşekkür belgesi verdi.

Etkinlik sonunda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Tam Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Koyuncu'ya takdim etti.

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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