YÖKAK değerlendirme takımından Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Atatürk Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstitüsünü incelemek ve çeşitli toplantılar yapmak üzere üniversitede bulunan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Değerlendirme süreçlerini; Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi başlıkları altında toplam 16 ölçüt ve 32 alt ölçüt ile gerçekleştiren Değerlendirme Takımı, "Çıkış Bildirimini" Rektör Çomaklı'ya sözlü olarak sundu.

Değerlendirme Takımı, enstitü müdürü ve müdür yardımcıları, enstitü kalite komisyonu, enstitü yönetim kurulu üyeleri, anabilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri, öğrenciler, diğer enstitüler/yüksekokulu/MYO müdürleri ve müdür yardımcıları, fakülte dekan ve dekan yardımcıları, dış paydaşlar, idari birim yöneticileri, araştırma birim yöneticileri ve mezun öğrencilerle online ve yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirterek, BAP, Dijital Dönüşüm Ofisi, Proje Ofisi, Eğitim Ofisi, ATADEM, Farmakoloji DAYTAM Laboratuvarları ve diğer birimlere de ziyaretler gerçekleştirdiklerini söylediler.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımının Atatürk Üniversitesini ziyareti ve değerlendirmesinin kendileri için önem arz ettiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle yapılacak her türlü değerlendirmelere hazır olduğunu söyledi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile birlikte Atatürk Üniversitenin yeni bir çehreye kavuştuğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, Araştırma Üniversitesi unvanıyla da yükselişin başladığını belirterek tüm çalışmaların sorunsuz devam ettiğini vurguladı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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