YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Gündoğan'dan Osmaneli ziyareti

BİLECİK (İHA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve beraberindeki heyet Osmaneli'ni ziyaret etti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Gündoğan, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu aşçılık bölümünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte ziyaret etti. Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Belediyemiz tarafında tahsisi gerçekleşen aşçılık bölümünün eğitime başladığı konağımızda incelemelerde bulundular. Osmaneli Belediyemiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizle işbirliğine her alanda devam ederken, gelecekte ilçemizde çok daha fazla bölüm ve öğrenci hedefimiz doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve beraberindeki heyet aşçılık okulumuzda incelemelerde bulunduktan sonra ilçemizde tarihi konakları ve varlıkları ziyaret ettik" dedi. - BİLECİK