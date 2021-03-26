YÖK yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere karşı uyardı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

YÖK yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere karşı uyardı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
YÖK yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere karşı uyardı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ilgili sosyal medyada yer alan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ilgili sosyal medyada yer alan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, Kurul tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama) üzerinden görmelerinin mümkün olduğu bildirildi.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra denklik problemi yaşamaması için uyarıları dikkate alması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer almayan kimi üniversitelerin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada 'YÖK tarafından tanındıkları ve mezunlarına her halükarda denklik verileceği yönünde' yanıltıcı bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için sosyal medyada yer alan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YÖK yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ilgili sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere karşı uyardı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:08:04. #1.15#
title