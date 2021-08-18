YÖK YÖKAK Başkanı Elmas'tan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
?YÖKAK BAŞKANI ELMAS'TAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET18 Ağustos 2021 / AnkaraYÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.
?
YÖKAK BAŞKANI ELMAS'TAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET
18 Ağustos 2021/ Ankara
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.
YÖK'te gerçekleştirilen ziyarette YÖKAK Başkanı Elmas, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Özvar'ı tebrik etti.
??
?
Kaynak: Habermetre