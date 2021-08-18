YÖK YÖKAK Başkanı Elmas'tan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
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YÖK YÖKAK Başkanı Elmas'tan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

YÖK YÖKAK Başkanı Elmas'tan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

?YÖKAK BAŞKANI ELMAS'TAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET18 Ağustos 2021 / AnkaraYÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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YÖKAK BAŞKANI ELMAS'TAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET

18 Ağustos 2021/ Ankara

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen ziyarette YÖKAK Başkanı Elmas, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Özvar'ı tebrik etti.

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Kaynak: Habermetre

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