YÖK: YKS'de soru sayısı ve içerik değişikliği yok

YÖK Başkanı Saraç, "YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak.

YÖK: YKS'de soru sayısı ve içerik değişikliği yok

YÖK Başkanı Saraç, "YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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