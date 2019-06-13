YÖK: YKS'de soru sayısı ve içerik değişikliği yok
YÖK Başkanı Saraç, "YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak.
YÖK Başkanı Saraç, "YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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