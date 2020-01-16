Yok Yere Temaşa, turneye çıktı

16.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:46

BURSA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro sporu ekibi olarak Kestel izleyicisiyle buluştu. 'Yok Yere Temaşa'da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi. Her Salı Görükle Gençlik Merkezi'nde seyirci karşısına çıkan Serdar Soyer, Sergen Bölük, Tuba Bayram Böbek, Volkan Yıldız, Faruk Oğur ve Yüksel Hakverdi tüm hünerlerini sergiledi. Oyun, Kestellilerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı.

Her Salı saat:20:00'da Görükle Gençlik Merkezi'nde oynanan oyun yeni yıldan itibaren aralıklarla şehir içi turnelerle izleyicisiyle buluşacak. Kestel ile başlayan turne, 21 Ocak 2020 Salı Orhangazi, 25 Şubat 2020 Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu, 10 Mart 2020 Salı Bursa Teknik Üniversitesi, 24 Mart 2020 Salı Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu, 7 Nisan 2020 Salı Bursa Teknik Üniversitesi olarak devam edecek

Kaynak: Bültenler