Yok Yere Temaşa kırdı geçirdi
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Yok Yere Temaşa kırdı geçirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi 'Yok Yere Temaşa' gösterisi ile adeta izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

04.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:54
Yok Yere Temaşa kırdı geçirdi

Büyükşehir Belediyesi , bu kez farklı bir konseptle tiyatro severlerin karşısına çıktı. Alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro sporu ekibi olarak izleyiciyle buluşan 'Yok Yere Temaşa'da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi.

Görükle Gençlik Merkezi'nde ikinci sezonun ilk oyunu ile seyirci karşısına çıkan Serdar Soyer, Sergen Bölük, Tuba Bayram Böbek, Volkan Yıldız, Faruk Oğur ve Yüksel Hakverdi tüm hünerlerini sergiledi. Serdar Solum'un ışıkta Cem Dolmacı'nın ise seste görev aldığı oyun, tiyatro severlerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı.

Kaynak: Bültenler
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