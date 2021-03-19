YÖK ve TSE'den Lokman Hekim Üniversitesine Kovid-19'la mücadele kapsamında "Güvenli Kampüs" belgesi
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YÖK ve TSE'den Lokman Hekim Üniversitesine Kovid-19'la mücadele kapsamında "Güvenli Kampüs" belgesi

19.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:10
YÖK ve TSE'den Lokman Hekim Üniversitesine Kovid-19'la mücadele kapsamında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu"nda yer alan koşulları yerine getiren Lokman Hekim Üniversitesi "Güvenli Kampüs" belgesi almaya...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu"nda yer alan koşulları yerine getiren Lokman Hekim Üniversitesi "Güvenli Kampüs" belgesi almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, YÖK ve TSE iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Güvenli Kampüs" belgesi için TSE'ye başvuran Lokman Hekim Üniversitesinin denetimleri başarıyla geçtiği belirtilerek, "Güvenli Kampüs belgesini almaya hak kazanan Lokman Hekim Üniversitesi, Ankara'daki üniversiteler arasında üçüncü olurken, Türkiye'de ise belgeye hak kazanan üniversiteler arasında beşinci oldu." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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