YÖK uzaktan eğitim kararı ne 2021? Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?

Son Dakika: Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Peki, YÖK uzaktan eğitim kararı ne 2021? Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak, güz dönemi yüz yüze eğitim olacak mı?

Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili YÖK'ten yeni açıklama geldi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmaların devam ettiği belirtildi. Peki, YÖK uzaktan eğitim kararı ne 2021? Üniversiteler yüz yüzeeğitime geçecek mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak, güz dönemi yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: YÖK UZAKTAN EĞİTİM KARARI NE 2021? YÖK AÇIKLAMASI!

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.