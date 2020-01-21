YÖK, uygulamalı eğitimler için ücret ve sigorta şartlarını belirledi

21.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:08

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), yükseköğretim öğrencilerine uygulamalı eğitimler karşılığında ödenecek ücret ve sigortalamaya ilişkin esasları belirlediği yönetmelik taslağını kamuoyuyla paylaştı.

Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitime farklı isimler verilmesi nedeniyle yaşanan kavram kargaşası YÖK'ü harekete geçirdi. Ücret ödenmesinde ve sigortalama hususunda çeşitli sorunlara ve davaların açılmasına yol açan kargaşaya çözüm getirmek, aynı zamanda yükseköğretim kurumları arasında uyum sağlamak amacıyla bir çerçeve yönetmelik hazırlandı.

ÜCRET VE SİGORTA İLE İLGİLİ ESASLAR DÜZENLENDİYönetmelikte öğrencilerin hangi uygulamalı eğitim kapsamında ücret alacağı veya sigortalanacağı ayrıntılı bir şekilde ortaya konuldu. Yönetmelik taslağı hazırlanırken ilgili mevzuat tarandı, farklı öğretim elemanlarından oluşan çalışma komisyonu oluşturuldu ve burada programlar ve üniversite farkları dikkate alınarak gerekli hükümler belirlendi. YÖK, sınırlı sayıda üniversiteden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan 'Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' taslağını askıya çıkardı. İnternet sitesinden paylaşılan taslak, yükseköğretim alanındaki paydaşlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklini alacak.YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarının uygulamalı eğitimlere ilişkin farklı kavramlar kullandıklarının tespit edildiğine işaret edilirken, "Bu durum, uygulamalarda sorunlara yol açarak uygulamalı eğitimlerin amacına ulaşmasına engel teşkil edebilmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve yükseköğretim kurumları eğitim, fen, mühendislik, sağlık, sanat ve sosyal bilimler alanı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek üzere yaptıkları uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 'Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' müstakil taslağı hazırlanmıştır" denildi.ÜCRETLER SÖZLEŞMEYLE BELİRLENECEKTaslak yönetmeliğe göre işletmede mesleki eğitim gören öğrencilere ödenecek ücret, sözleşme düzenlenerek tespit edilecek. 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmelerde ödenecek ücret asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işletmelerde yüzde 15'inden az olamayacak. İntörnlük uygulaması kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan tıp fakültesi öğrencilerine 12 ay süreyle 4 bin 350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacak ve ödenecek primler yükseköğretim kurumları tarafından karşılanacak.Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler düzenlenecek sözleşme ile tespit edilecek ve öğrencilere yapılacak iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri yükseköğretim kurumları tarafından karşılanacak. İsteğe bağlı olarak staj yapan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması için ödenecek primleri ise yükseköğretim kurumları karşılamayacak. Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmeyecek, iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanmayacak, ancak işletmenin talep etmesi veya yükseköğretim kurumunun gerekli gördüğü durumlarda işletmelerde uygulamalı ders yapan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanabilecek. Tıp programı öğrencilerinin staj adı altında 4'üncü ve 5'inci sınıflarda yaptıkları uygulamalı eğitimler ile diş hekimliği programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, uygulamalı ders kapsamında değerlendirilecek.

Yükseköğretim Kanunu ve Mesleki Eğitim Kanunu'na göre 3 tür uygulamalı eğitim bulunuyor. Ders dönemlerinde bir ders olarak yapılan uygulamalı eğitime 'işletmede mesleki eğitim', yaz tatili veya ara tatillerde yapılan uygulamalı eğitime 'staj', bir dersin uygulamalı yaptırılan kısmına (laboratuvar çalışması, klinik uygulaması vb.) ise 'uygulamalı ders' deniliyor.

Kaynak: DHA