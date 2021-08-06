YÖK Üyesi Prof. Dr. Yaylalı'dan Rektörümüze Ziyaret
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ı ziyaret etti.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ı ziyaret etti.
Güre Yerleşkesindeki rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Prof. Dr. Yaylalı ile birlikte Erzurum Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık da katıldı.
Ziyarette Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. Gürol Yıldırım ve Genel Sekreterimiz Ahmet Tevfik Korkmaz da hazır bulundular.
Kaynak: Habermetre