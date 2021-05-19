YÖK üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
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YÖK üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti

YÖK üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip korona virüs küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine işaret edildi. Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekün normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi. YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir. Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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