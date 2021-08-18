YÖK üniversiteler açılacak mı 2021? Son Dakika: Üniversiteler bu dönem açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son Dakika: Yükseköğretim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama gelirken üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaktadır. YÖK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Yüz yüze eğitime geçilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Peki, YÖK üniversiteler açılacak mı 2021? Son Dakika: Üniversiteler bu dönem açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması gelirken üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine gerçekleştirilemeyen yüz yüze eğitimler ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. MEB'e bağlı okulların yanı sıra yükseköğrenim için de yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih bekleniyordu. Peki, YÖK üniversiteler açılacak mı 2021? Son Dakika: Üniversiteler bu dönem açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YÖK ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

YÖK AÇIKLAMASI NEDİR?

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.