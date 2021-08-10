YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesine yönelik çalışmalarını tamamladı
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YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesine yönelik çalışmalarını tamamladı

YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesine yönelik çalışmalarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) pandemi nedeniyle barajın düşürülmesi konusunda çalışmalarını tamamladı ve Cumhurbaşkanlığı'na sundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) pandemi nedeniyle barajın düşürülmesi konusunda çalışmalarını tamamladı ve Cumhurbaşkanlığı'na sundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin etkilenmesinden dolayı, geçen yıl lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının 170 puana çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti. Daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı. Yükseköğretim Kurulu da üniversiteye giriş sınavlarında uygulanan baraj puanının düşürülmesine yönelik çalışmasını tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı'na sundu.

(Utku Şimşek/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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