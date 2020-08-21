YÖK, üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu transkript belgesini e-devlet'e taşıyacak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript (not dükümü) belgelerinin standart bir formda, Türkçe ve İngilizce olarak e-devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilebilmesi için başlattığı çalışma ile kasım ayı içerisinde öğrencilerin hizmetine sunmayı planlıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript (not dükümü) belgelerinin standart bir formda, Türkçe ve İngilizce olarak e-devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilebilmesi için başlattığı çalışma ile kasım ayı içerisinde öğrencilerin hizmetine sunmayı planlıyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında bazı üniversitelerin transkript örnekleri incelenip, üniversiteler ile istişareler yapılarak taslak bir transkript belgesi oluşturuldu.

Söz konusu taslak belge bütün üniversitelere gönderilerek ilgili üniversite yetkililerinin görüş ve önerileri alındı. YÖK'e iletilen bu öneriler doğrultusunda taslakta güncellemeler yapılarak belgeye son şekli veridi ve bütün üniversitelere gönderildi.

Ardından YÖK, kendi bilgi işlem sistemi ile üniversite bilgi sisteminin uyumunun sağlanarak e-devlet üzerinden "e-transkript belgesi"nin verilebilmesi için gerekli bütün veri girişlerinin bir ay içerisinde tamamlanması hususunda üniversitelere yazı yolladı.

Üniversiteye gitmeden dijital ortamda kolayca ücretsiz olarak alınabilecek

Bu kapsamda YÖK, e-transkript belgesi çalışmalarının ekim ayının sonuna doğru tamamlanarak kasım ayı içerisinde öğrencilerin hizmetine sunulmasını planlıyor.

Çalışma tamamlandığında devlet ve vakıf üniversitelerinde hali hazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrenciler, yurt içinde ve yurt dışında istedikleri her yerden dijital ortamda çok kolay ve hızlı erişim sağlayarak, "e-devlet kapısı" üzerinden "e-transkript" belgesini ücretsiz olarak alabilecek.

Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri ise üniversitelerin imkanları doğrultusunda yapılacak ek çalışmalar neticesinde bir müddet sonra e-devlet sistemine yüklenecek.

Hali hazırda üniversitelerde eğitim öğretim gören öğrenciler veya üniversite mezunları transkript belgelerini almak için üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına, Fakültelerine/Enstitülerine bizzat giderek transkript başvurusu yapıp, üniversitelerin altyapısına bağlı olarak belgeyi en erken bir veya iki iş günü içerisinde ancak alabiliyorlardı.

E-transkript belgesi çift dilde alınabilecek

E-transkript belgesi e-devlet kapısı üzerinden "Türkçe" ve "İngilizce" olarak çift dilde alınabilecek.

Daha önce yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyulması halinde çok sayıda üniversite bu hizmeti sunamadığı için öğrenci ve mezunlar, transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettiriyorlardı.

Bu durum özellikle il dışından veya ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi kayba yol açıyordu.

YÖK tarafından sağlanacak bu hizmet sayesinde öğrenciler, tercüme masraflarından kurtulacağı gibi yatay geçiş yapması halinde e-transkript belgesine kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek.

Üniversiteler de bu çalışma sayesinde kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek, personel ve iş yükü masrafını azaltacak.

E-transkript belgesi ile olası sahte belgelerin önüne geçilebilecek

Öte yandan e-transkript Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden verileceği için kişi ve kurumlar açısından da daha güvenli olacak.

Bu sayede sahte transkript belgelerinin çıkarılması neredeyse imkansız hale gelecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla öğrenciler internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet aralığıyla barkotlu ve karekodlu transkript belgesi alabilecek.

Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkripti e-devlet üzerinden barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile karekod aracılığıyla doğrulayabilecek.

Kaynak: AA