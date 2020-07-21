YÖK, üniversite kontenjanlarını açıkladı YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite kontenjanlarını açıkladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite kontenjanlarını açıkladı. Üniversitelerin örgün eğitim programı için ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 528 bin 116, bu yıl ise 2 milyon 436 bin 958 olduğu belirtildi. Önlisans ve lisans düzeyinde örgün eğitim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan belirlendiği anımsatılarak, "Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu. 2020 YKS örgün programlarda; devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi" denildi.

'TOPLAM 835 BİN 383 KONTENJAN'Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanlarının geçen seneye göre aynı düzeyde kaldığı, vakıf üniversitelerinde kontenjanların kayda değer bir oranda arttığı kaydedilerek, "Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunmaktadır. Açıköğretim fakültelerindeki programlara ise 2020 yılında 151 bin 350 kontenjan verilmiştir. 2019 yılındaki açıköğretim kontenjanları 172 bin 125, 2018 yılında ise 193 bin 250 idi. YÖK'ün açıköğretim programlarında tedrici bir şekilde azaltmaya gittiği görülmektedir. Tıp programında 16 bin 448, diş hekimliğinde 7 bin 752, eczacılıkta 3 bin 893, ebelikte 4 bin 74, hemşirelikte ise 16 bin 239" denildi.'HUKUK FAKÜLTELERİNİN KONTENJANI 16 BİN 327'Bu sene hukuk fakültelerine kayıt olacaklar için de önemli bir değişiklik söz konusu olduğu belirtilerek, "Yeni YÖK'ün son beş yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu 'meslek icra sınavı' da Yargı Reformu kapsamında yasal zemine kavuşmuştur. Hukuk fakültelerinin kontenjanları bu yıl 16 bin 327 olarak belirlenmiştir. Ziraat-tarım ve doğa bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467, mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985, mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244, temel bilimlerde kontenjan 10 bin 622, ilahiyat-İslami ilimler fakültelerinde kontenjan 19 bin 353" denildi.

Açıklamada ayrıca YÖK kararı ile vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde 10 dilimde yerleşen öğrencilerin burslu olarak okutulduğu hatırlatılarak, "Bu yıl YÖK'ün girişimi ile başlatılan bir süreç ile bu oran yüzde 15'e çıkarıldı ve daha da önemlisi bu oran yasal güvence altına alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA