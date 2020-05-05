YÖK Üniversite Açılış Tarihi Hakkında Açıklama Yaptı

Covid-19 nedeni ile alınan sosyal uzaklaşma ve

Covid-19 nedeni ile alınan sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kuralları neticesinde uzaktan eğitim modeline geçiş yapan üniversitelerin açılış tarihi milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. YÖK üniversite açılış tarihi hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar!

Üniversite Açılış Tarihi Belli Oldu mu?

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren üniversitelerin kampüslerde final sınavı yapabileceği vurgulandı. Bunu zorunlu tutmayan kurul, kararların üniversiteye bağlı yetkili kurullar tarafından alınacağını belirtti.

"15 Haziran sonrasında kampüslerde final sınavları yapılabilecek ama zorunluluk olmayacak. Akademik takvim belli bir çerçevede üniversitelerin kendi yetkili kurulları tarafından belirlenecek."

YÖK tarafından yapılan açıklamada bu tarihin olası şartlara göre değişiklik gösterebileceği vurgulandı. Bu kapsamda 1 Haziran tarihinden itibaren 14 gün sürecek bir gözlem yapılacak. Bu süreçte salgının kontrol altında olduğu izlenimi alınırsa, üniversiteler kampüslerde akademik takvime dönüş sağlayabilecek.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu şekilde bir uygulamaya geçilmesi mantıklı bir adım olur mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.