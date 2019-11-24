YÖK'ün tez danışmanlarına "öğrenci sınırlaması" düzenlemesinin gerekçesi belli oldu

24.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:58

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), tez danışmanlarına öğrenci sınırlaması getiren düzenlemenin, bazı öğretim üyelerine yüzlerce öğrenci düşecek şekilde kayıt alındığı tespitinin ardından yapıldığı kaydedildi.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanmış ve öğretim üyelerine tez danışmanlığı için öğrenci sınırlaması getirilmişti.

Bu kapsamda, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez danışmanlığı için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise en fazla 16 öğrenci olarak belirlenmişti.

Alınan bilgiye göre düzenlemeye ilişkin karar, YÖK tarafından son yıllarda bazı üniversitelerde tez danışmanı öğretim üyesine yüzlerce öğrenci düşecek şekilde kayıtlar yapılmaya başlandığı tespiti üzerine alındı.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, üniversiteler tarafından özellikle tezsiz yüksek lisans programları için öğretim üyesi sayısı dikkate alınmadan öğrencilere fazla kontenjan ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

YÖK'ün düzenlemesiyle, öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak öğrencilerin nitelikli eğitim alması ve suistimallerin başladığı lisansüstü programlarda özel öğrencilik dahil asgari kriterleri sağlamaları hedeflendi.

Yönetmelik ile ayrıca lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesinin önü açılmış oldu.

Kaynak: AA