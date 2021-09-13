YÖK TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan YÖK Başkanı Erol Özvar'a Ziyaret

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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NDAN YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'A ZİYARET

13 Eylül 2021/ Ankara

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen ziyarette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Erol Özvar'ı tebrik etti.

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