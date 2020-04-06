YÖK'ten Yeni Erteleme Kararı! Yükseköğretim Kurulu, seviye tespit sınavı ve muadil sınavların yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu, seviye tespit sınavı ve muadil sınavların yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verdi. İşte YÖK'ün resmi site üzerinden paylaştığı duyuru

Dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişiye bulaşan, binlerce kişinin de hayatını kaybettiği Covid-19 salgını önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçildi ve milyonların ter dökeceği sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. Son olarak YÖK, Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmenliği kapsamında üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavları erteleme kararı aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), karara ilişkin site üzerinden Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) Ertelenmesine Dair Duyuru başlığıyla "Yükseköğretim Genel Kurulunun 26.03.2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve ?Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır." açıklamasını paylaştı.

YÖK, Nisan ayı başında koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve "kayıt altına alınmak şartıyla" video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağlandığını duyurmuştu.