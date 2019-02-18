YÖK'ten Yalanlama

YÖK tarafından, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden istedikleri üniversitelere gidebilecekleri yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde ifadeler yer aldı. Konuya ilişkin YÖK'ten yapılan açıklamada, tamamen gerçek dışı bilgi olduğu ifade edilerek, "Vatandaşlarımızı maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu görülmektedir. Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK'ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA