YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek
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YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, 'YÖK Dersleri Platformu' adıyla üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunuldu.

23.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:42
YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, 'YÖK Dersleri Platformu' adıyla üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunuldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tatil edilen üniversite öğrencileri, bugün itibarıyla uzaktan eğitime başladı. YÖK'te bu kapsamda, 2020 yılı hedefleri arasında yer alan 'YÖK Dersleri Projesi' kapsamındaki hazırlıklar tamamlanarak, 'YÖK Dersleri Platformu' adı verilen web ara yüzü hizmete açıldı. Platforma 'https://yokdersleri.yok.gov.tr/' internet adresi üzerinden ayrıca YÖK'ün kurumsal web sitesi ve mobil uygulaması gibi farklı kanallardan da giriş yapılabilecek.

27 LİSANS VE 47 ÖN LİSANS PROGRAMI VARPlatformda ilk aşamada açık öğretim fakülteleri olan Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin dijital ders içerikleri erişime açıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada, platformun kısa sürede diğer üniversitelerin de katkılarıyla hem 'program ve ders sayısı' hem de 'dijital içerik çeşitliliği' açısından daha da geliştirilip zenginleştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, "Platformda şimdilik 27 lisans, 47 ön lisans programının dijital ders materyali bulunmaktadır. Ayrıca 7 programın da lisans tamamlama materyali bulunmaktadır. Süreç içerisinde sisteme yeni programlar da eklenerek platform içerik bakımından daha da zenginleştirilecektir" denildi. Platformun ana menülerindeki 'Fakülte/MYO/Lisans Tamamlama/Ortak Dersler/Dijital Eğitim Dersleri' ana başlıklarına giriş yaparak ilgili programlardan birini seçen öğrenci, o programa ait kitaplara dijital ortamda anında erişebilecek. Seçilen dijital eğitim materyali kullanıcı tarafından bilgisayara indirilebilecek ya da istenirse yazılı çıktısı alınabilecek.'FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMEL ANLAYIŞIMIZ'YÖK Başkanı Yekta Saraç, platformda yer alan mesajında, şunları kaydetti:

"Bu platform, yükseköğretimde kalite çıtasının daha da yükselmesine katkı sağlayan bir zemindir. Bu dersleri öğrencilerinin seçmelerine imkan sağlayacak üniversitelerimizin bölümleri, aynı zamanda öğrencilerinin farklı akademik kültürler ile tanışmasını da temin etmiş olacaklar. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliği' bizim yükseköğretim anlayışımızın temelini teşkil etmektedir. YÖK Dersleri Platformu ülkemizin değerli akademisyenlerinin derslerini ve birikimlerini bütün öğrencilerimize açmaktadır. Daimi tekamül esasında bu platform, öğrencilerimizin nitelikli ders kaynaklarına erişimi için sürekli geliştirilip zenginleştirilecektir."


Kaynak: DHA

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