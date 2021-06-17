YÖK'ten 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÖK'ten 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'

YÖK'ten 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) yükseköğretim mezunlarının istihdam oranını artırmak ve mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' hazırlandı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) yükseköğretim mezunlarının istihdam oranını artırmak ve mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' hazırlandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2019 verilerine göre, 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam oranının OECD ortalamasının yüzde 85,6 iken, Türkiye için bu oranın yüzde 73,6'da kaldığı belirtildi. Bu oranın artırılması için çalışma yapıldığı kaydedilerek, "Yükseköğretim Kurulumuzca, üniversite öğrencilerine kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, mesleki tecrübe edinmelerini ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini temin etmek, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak, ülkemizin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sunmak, beşeri sermayenin talep edilen nitelikleri haiz yetişmesini sağlamak, eğitim-sanayi iş birliğini güçlendirmek, üst politika belgelerinde yer alan hedefleri gerçekleştirmek, kanunların verdiği görevleri yerine getirmek ve mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' hazırlanmıştır" denildi.

'UYGULAMALI EĞİTİMİN SINIRLARI BELİRLENDİ'Yönetmeliğin, üniversiteler başta olmak üzere ilgili birçok paydaşın katkısıyla hazırlandığına dikkat çekilerek, "Üniversitelerimiz ve başta bakanlıklar olmak üzere ilgili kamu kurumları ile TESK, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi özel sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. Akabinde YÖK tarafından askıya çıkarılarak bütün kamuoyunun görüş ve önerilerine açılmış ve gelen görüş ve öneriler çerçevesinde belgeye nihai şekli verilmiştir" denildi. 

Uygulamalı eğitimlerin niteliğinin artırılmasıyla ileri becerilere dayalı yüksek teknolojili imalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payının yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, "Yönetmelik yayımlanmadan önce yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimler farklı tanımlarla kavramsallaştırılmıştı. Bir diğer durum ise tanımlar arasında kesin sınırlar bulunmamasıydı. Bu durumun toplumun uygulamalı eğitimleri kavramsallaştırmasına sirayet ettiği görülmekteydi. Yönetmelik ile uygulamalı eğitim türleri tanımlandı ve sınırları belirlendi. Kısa zaman zarfında bu kavramların kamuoyu tarafından benimseneceğine inanıyoruz" açıklaması yapıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Son dakika haber... FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı (1)
Son dakika haber... FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı (1)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Erdoğan: '(Biden'a) Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni...
Erdoğan: "(Biden'a) Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YÖK'ten 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 17:29:03. #1.16#

title