YÖK'ten Üniversitemize 'Turuncu Bayrak' Ödülü
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin; mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu.
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin; mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu. Kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ile yapılan değerlendirme neticesinde, Üniversitemiz YÖK 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik Alanında 'Turuncu Bayrak' ödülüne layık görüldü.
Kaynak: Habermetre