YÖK'ten Üniversitemize 'Turuncu Bayrak' Ödülü

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin; mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu.