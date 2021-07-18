YÖK'ten Üniversitemize 4.000 Kontenjan
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce Kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Üniversitemiz bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarına toplam 4. 045 kontenjan verilmiştir. 37 ön lisans programımıza 1. 670 öğrenci ve 45 lisans programımıza da - özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler dahil- 2. 375 öğrenci alınacaktır.
2021-2022 Akademik yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına ilk defa öğrenci alınacaktır. Mimarlık Mühendisliğine 40, Uluslararası İlişkiler İngilizce Programına 40 ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına 40 öğrenci alınacaktır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Üniversitemize verilen 4. 045 kontenjana, okul birincisi kontenjanı, uluslararası öğrenci kontenjanı, dikey geçiş kontenjanı ile yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları dahil değildir. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde 2021-2022 Akademik Yılında Üniversitemize alınacak olan yeni öğrenci sayısı 4500'ü geçmektedir.
NOT: Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Üniversitemizi tercih eden başarılı öğrencilere aylık 1. 000 TL'den 3. 000 TL'ye kadar değişik miktarlarda burs vermektedir. Burslar için lütfen tıklayınız.
2021-YKS Kılavuzunda Yayımlanan Program ve Kontenjanlarımız;
Lisans Programlarımız ve Kontenjanları
Sıra No
Fakülte/Yüksekokul
Program Adı
Süresi
Puan Türü
KONTENJAN
1
Ardeşen Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
SÖZ
40
Turizm İşletmeciliği
4
EA
20
2
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
5
SAY
80
3
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
4
SAY
30
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
4
SAY
50
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4
EA
70
Sınıf Öğretmenliği
4
EA
50
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
4
SÖZ
50
Türkçe Öğretmenliği
4
SÖZ
50
4
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
4
SAY
20
Fizik
4
SAY
15
Gürcü Dili ve Edebiyatı
4
DİL
15
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
4
DİL
60
Kimya
4
SAY
20
Matematik
4
SAY
50
Tarih
4
SÖZ
70
Türk Dili ve Edebiyatı
4
SÖZ
70
5
Hukuk Fakültesi
Hukuk
4
EA
90
6
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
4
EA
40
İşletme
4
EA
30
Maliye
4
EA
60
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
EA
60
Uluslararası İlişkiler
4
EA
60
Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı
4
EA
40
7
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
4
SÖZ
160
İlahiyat (İÖ)
4
SÖZ
125
İlahiyat (M. T. O. K. )
4
SÖZ
20
İlahiyat (M. T. O. K. ) (İÖ)
4
SÖZ
15
8
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
4
SAY
60
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4
SAY
60
İnşaat Mühendisliği
4
SAY
30
Makine Mühendisliği
4
SAY
30
Peyzaj Mimarlığı
4
SAY
40
Mimarlık
4
SAY
40
9
Sağlık Bilimler Fakültesi
Hemşirelik
4
SAY
80
Sosyal Hizmet
4
EA
60
10
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği
4
EA
40
11
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
4
SAY
15
12
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
6
SAY
120
13
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
4
SAY
70
14
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
4
SAY
20
Tarla Bitkileri
4
SAY
20
15
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Finans ve Bankacılık
4
EA
60
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
EA
40
16
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
4
SAY
70
LİSANS TOPLAM
2. 315
Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Lisans Programlarımız ve Kontenjanları
Sıra No
Fakülte/Yüksekokul
Program Adı
Süresi
Puan Türü
Verilen Kont
1
Spor Bilimler Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
4
Özel yetenek
40
2
Eğitim Fakültesi
Resim-İş Öğretmenliği
4
Özel yetenek
20
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞR. ALAN PROG. TOPLAM
60
Ön Lisans Programlarımız ve Kontenjanları
Sıra No
Fakülte/Yüksekokul
Program Adı
Süresi
Puan Türü
Toplam Kont.
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
2
TYT
85
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
2
TYT
40
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
2
TYT
50
Bilgisayar Programcılığı
2
TYT
50
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
TYT
30
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2
TYT
25
Pazar Meslek Yüksekokulu
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
2
TYT
65
Organik Tarım
2
TYT
30
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
2
TYT
20
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
2
TYT
65
Fizyoterapi
2
TYT
60
İlk ve Acil Yardım
2
TYT
60
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2
TYT
60
Yaşlı Bakımı
2
TYT
50
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
TYT
70
Dış Ticaret
2
TYT
60
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
TYT
55
İşletme Yönetimi
2
TYT
70
Lojistik
2
TYT
70
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
TYT
70
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2
TYT
40
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
2
TYT
30
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
2
TYT
25
Elektrik
2
TYT
40
Elektronik Teknolojisi
2
TYT
40
Geleneksel El Sanatları
2
TYT
30
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
2
TYT
30
İnşaat Teknolojisi
2
TYT
60
Kimya Teknolojisi
2
TYT
30
Makine
2
TYT
40
Makine Resim ve Konstrüksiyonu
2
TYT
40
Mekatronik
2
TYT
30
Mobilya ve Dekorasyon
2
TYT
30
Otomotiv Teknolojisi
2
TYT
30
Su Altı Teknolojisi
2
TYT
30
Tekstil Teknolojisi
2
TYT
25
Yapı Denetimi
2
TYT
35
ÖNLİSANS TOPLAM
1. 670
LİSANS TOPLAM
2. 375
GENEL TOPLAM
4. 045
Bu yıl tercih yapacak öğrenci adaylarını Yeşil ile Mavinin Anavatanı, Çayın Başkenti RİZE'ye ve Yeni Nesil Devlet Üniversitesi olan RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE bekler, başarılarının devamını dileriz.
NOT: Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Üniversitemizi tercih eden başarılı öğrencilere aylık 1. 000 TL'den 3. 000 TL'ye kadar değişik miktarlarda burs vermektedir. Burslar için lütfen tıklayınız.
RTEÜ BASIN
Kaynak: Habermetre