YÖK'ten Üniversitemize 4.000 Kontenjan

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce Kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Üniversitemiz bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarına toplam 4. 045 kontenjan verilmiştir. 37 ön lisans programımıza 1. 670 öğrenci ve 45 lisans programımıza da - özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler dahil- 2. 375 öğrenci alınacaktır.

2021-2022 Akademik yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına ilk defa öğrenci alınacaktır. Mimarlık Mühendisliğine 40, Uluslararası İlişkiler İngilizce Programına 40 ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına 40 öğrenci alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Üniversitemize verilen 4. 045 kontenjana, okul birincisi kontenjanı, uluslararası öğrenci kontenjanı, dikey geçiş kontenjanı ile yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları dahil değildir. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde 2021-2022 Akademik Yılında Üniversitemize alınacak olan yeni öğrenci sayısı 4500'ü geçmektedir.

NOT: Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Üniversitemizi tercih eden başarılı öğrencilere aylık 1. 000 TL'den 3. 000 TL'ye kadar değişik miktarlarda burs vermektedir. Burslar için lütfen tıklayınız.

2021-YKS Kılavuzunda Yayımlanan Program ve Kontenjanlarımız;

Lisans Programlarımız ve Kontenjanları

Sıra No

Fakülte/Yüksekokul

Program Adı

Süresi

Puan Türü

KONTENJAN

1

Ardeşen Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

4

SÖZ

40

Turizm İşletmeciliği

4

EA

20

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

5

SAY

80

3

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

4

SAY

30

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4

SAY

50

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

4

EA

70

Sınıf Öğretmenliği

4

EA

50

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4

SÖZ

50

Türkçe Öğretmenliği

4

SÖZ

50

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

4

SAY

20

Fizik

4

SAY

15

Gürcü Dili ve Edebiyatı

4

DİL

15

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

4

DİL

60

Kimya

4

SAY

20

Matematik

4

SAY

50

Tarih

4

SÖZ

70

Türk Dili ve Edebiyatı

4

SÖZ

70

5

Hukuk Fakültesi

Hukuk

4

EA

90

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

4

EA

40

İşletme

4

EA

30

Maliye

4

EA

60

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

EA

60

Uluslararası İlişkiler

4

EA

60

Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı

4

EA

40

7

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

4

SÖZ

160

İlahiyat (İÖ)

4

SÖZ

125

İlahiyat (M. T. O. K. )

4

SÖZ

20

İlahiyat (M. T. O. K. ) (İÖ)

4

SÖZ

15

8

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

4

SAY

60

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

SAY

60

İnşaat Mühendisliği

4

SAY

30

Makine Mühendisliği

4

SAY

30

Peyzaj Mimarlığı

4

SAY

40

Mimarlık

4

SAY

40

9

Sağlık Bilimler Fakültesi

Hemşirelik

4

SAY

80

Sosyal Hizmet

4

EA

60

10

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

4

EA

40

11

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği

4

SAY

15

12

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

6

SAY

120

13

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

4

SAY

70

14

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bahçe Bitkileri

4

SAY

20

Tarla Bitkileri

4

SAY

20

15

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Finans ve Bankacılık

4

EA

60

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

4

EA

40

16

Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

4

SAY

70

LİSANS TOPLAM

2. 315

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Lisans Programlarımız ve Kontenjanları

Sıra No

Fakülte/Yüksekokul

Program Adı

Süresi

Puan Türü

Verilen Kont

1

Spor Bilimler Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

4

Özel yetenek

40

2

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Öğretmenliği

4

Özel yetenek

20

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞR. ALAN PROG. TOPLAM

60

Ön Lisans Programlarımız ve Kontenjanları

Sıra No

Fakülte/Yüksekokul

Program Adı

Süresi

Puan Türü

Toplam Kont.

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet

2

TYT

85

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

2

TYT

40

Ardeşen Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

2

TYT

50

Bilgisayar Programcılığı

2

TYT

50

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

TYT

30

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2

TYT

25

Pazar Meslek Yüksekokulu

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

2

TYT

65

Organik Tarım

2

TYT

30

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

2

TYT

20

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

2

TYT

65

Fizyoterapi

2

TYT

60

İlk ve Acil Yardım

2

TYT

60

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2

TYT

60

Yaşlı Bakımı

2

TYT

50

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

TYT

70

Dış Ticaret

2

TYT

60

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2

TYT

55

İşletme Yönetimi

2

TYT

70

Lojistik

2

TYT

70

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

TYT

70

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

2

TYT

40

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çevre Koruma ve Kontrol

2

TYT

30

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

2

TYT

25

Elektrik

2

TYT

40

Elektronik Teknolojisi

2

TYT

40

Geleneksel El Sanatları

2

TYT

30

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

2

TYT

30

İnşaat Teknolojisi

2

TYT

60

Kimya Teknolojisi

2

TYT

30

Makine

2

TYT

40

Makine Resim ve Konstrüksiyonu

2

TYT

40

Mekatronik

2

TYT

30

Mobilya ve Dekorasyon

2

TYT

30

Otomotiv Teknolojisi

2

TYT

30

Su Altı Teknolojisi

2

TYT

30

Tekstil Teknolojisi

2

TYT

25

Yapı Denetimi

2

TYT

35

ÖNLİSANS TOPLAM

1. 670

LİSANS TOPLAM

2. 375

GENEL TOPLAM

4. 045

Bu yıl tercih yapacak öğrenci adaylarını Yeşil ile Mavinin Anavatanı, Çayın Başkenti RİZE'ye ve Yeni Nesil Devlet Üniversitesi olan RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE bekler, başarılarının devamını dileriz.

NOT: Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Üniversitemizi tercih eden başarılı öğrencilere aylık 1. 000 TL'den 3. 000 TL'ye kadar değişik miktarlarda burs vermektedir. Burslar için lütfen tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre