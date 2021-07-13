YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı
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YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı

YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRTİM Kurulu'nca (YÖK) üniversitelere gönderilen yazıda, yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması yönündeki kararın bu sene uygulanmaması istendi.

YÜKSEKÖĞRTİM Kurulu'nca (YÖK) üniversitelere gönderilen yazıda, yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması yönündeki kararın bu sene uygulanmaması istendi.

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, "Bugün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimi belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak, 7 Temmuz 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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