YÖK'ten üniversitelere koronavirüs yazısı
Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere yeni tip koronavirüs salgınından korunma önerilerini içeren yazı göndererek tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelin yurt dışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
06.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:51
Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere yeni tip koronavirüs salgınından korunma önerilerini içeren yazı göndererek tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelin yurt dışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com