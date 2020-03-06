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YÖK'ten üniversitelere koronavirüs yazısı

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere yeni tip koronavirüs salgınından korunma önerilerini içeren yazı göndererek tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelin yurt dışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

06.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:51
YÖK'ten üniversitelere koronavirüs yazısı

, üniversitelere yeni tip koronavirüs salgınından korunma önerilerini içeren yazı göndererek tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelin yurt dışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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