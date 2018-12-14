YÖK'ten Sahte Denklik Belgesine Karşı 'E-Devlet'te Yeni Hizmet

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), sahte diploma denklik belgesi kullanımının önüne geçmek amacıyla 'e-Devlet'te yeni hizmet başlattı.

YÖK tarafından, yazılı açıklamada, yeni 'e-Devlet' hizmetiyle ilgili bilgi verildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, diploma teknik belgelerine yönelik 'Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi'nin 'e-Devlet' üzerinden hizmete sunulduğu bildirildi. Bu kapsamda, yurt dışındaki üniversitelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, YÖK tarafından Türkiye'dekilere eş değer kabul edildiğini gösteren denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri artık 'e-Devlet' üzerinden yapılabilecek. 2017 ve 2018 yıllarında diploma denklik belgesi alanlara ait bilgiler veri tabanına taşınarak, bu yıllarda denklik belgesi alanların sorgulama ve doğrulama işlemleri 'e-Devlet' üzerinden yapılacak. Bu hizmetle, kişi ve kurumların gereksiz işlem ve masraflardan korunması sağlanacak. Denklik Doğrulama Belgesi alacakların YÖK'e gitmelerine gerek kalmayacak.

Öte yandan, bu sistem sayesinde kişilerin sahte diploma denklik belgesi kullanımının da önüne geçilecek. - Ankara