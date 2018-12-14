YÖK'ten Sahte Belgelerin Önüne Geçmek İçin "E-Devlet" Hizmeti

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) sahte belgelerin önüne geçmek için yeni bir "e-Devlet" hizmeti başlattı.

YÖK tarafından, yazılı açıklamada, başlatılan yeni "e-Devlet" hizmetiyle ilgili bilgi verildi.

Buna göre; diploma teknik belgelerine yönelik, "Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" e-Devlet üzerinden hizmete sunuldu. Bu kapsamda, yurt dışındaki üniversitelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, YÖK tarafından Türkiye'dekilere eşdeğer kabul edildiğini gösteren denklek belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. 2017 ve 2018 yıllarında diploma denklik belgesi alanlara ait bilgiler veri tabanına taşınarak, bu yıllarda denklik belgesi alanların sorgulama ve doğrulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu hizmetle; kişi ve kurumların gereksiz işlem ve masraflardan korunması sağlanacak. Denklik Doğrulama Belgesi alacakların YÖK'e gitmelerine gerek kalmayacak.

Öte yandan; bu sistem sayesinde kişilerin sahte diploma denklik belgesi kullanımının da önüne geçilecek.

ANKARA, -