YÖK'ten Programlarımıza Onay

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programları açılması konusundaki tekliflerimiz 11/08/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş Üniversitemiz bünyesinde 3 Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programları açılması konusundaki tekliflerimiz 11/08/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş Üniversitemiz bünyesinde 3 Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu; Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı ile Eğitim Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programının açılarak öğrenci alınmasına onay vermiştir.

Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre