YÖK'ten kayıt dondurma hakkı YÖK Başkanlığı yeni bir karar alarak isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini açıkladı.

YÖK Başkanlığı yeni bir karar alarak isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte etki gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yeni bir karar alarak, isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini açıkladı. YÖK verdiği bu karara ilave olarak öğrencilerin hak mahrumiyetine uğramaması için, bu süreyi azami süreden saymayacağını da ekledi.

Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın Covid-19 nedeniyle eğitim öğretim gördükleri illerden memleketlerine dönen öğrenciler, internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK'ten uzaktan devam edemedikleri dersler için mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Türkiye'de de alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçen öğrencilerin mağduriyetini gidermek için YÖK Başkanlığı tarafından fırsat tanındı. Söz konusu kararla birlikte isteyen öğrenci 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını donduracak ve bu süre üniversiteyi bitirmek için tanınan azami süreden sayılmayacak. Kaydını donduran öğrenciler bahsi geçen döneme ait derslerini; yaz okullarında ders açılırsa, takip eden senenin bahar döneminde alabilecek. Bu durum ise üniversitenin kendi içinde alacağı karara bağlı olacak.

YÖK, LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE TEZ AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLERİ DE UNUTMADI

YÖK aldığı kararda lisansüstü eğitim gören tez aşamasındaki öğrencileri de unutmadı. Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde, öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verileceğini açıkladı. Bu süreçte tez döneminde olup, azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre de tanınacak. Lisansüstü öğrencilerin tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve 'kayıt altına alınması şartıyla' video konferans gibi dijital imkanlar ile de yapılabilecek.

Öte yandan, tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınarak yapılacak. Yani üniversite yönetimi tez savunmasının alınmasında, jüri toplamada gibi bir sıkıntı yaşaması durumunda kişiye verilen sürenin dolmasını dikkate almadan tez savunma ve yeterlik sınavlarını ileri bir tarihe erteleyebilecek.

YÖK tarafından alınan bu kararlar yalnızca 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olacak.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA