YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
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YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağı açıklandı.

YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
30.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:24

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağı açıklandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin 'Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini artıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine' dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporları ile birlikte değerlendirilmiş, 2547 Sayılı Kanun'un ek madde 11/14 fıkrası gereği, 'Garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti', Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılmıştır. Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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