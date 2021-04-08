YÖK'ten GRÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılışına onay
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YÖK'ten GRÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılışına onay

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
YÖK'ten GRÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılışına onay

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde "Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin" açılışının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı bildirildi.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde "Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin" açılışının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı bildirildi.

GRÜ'den yapılan yazılı açıklamada, YÖK tarafından gönderilen onay yazısında, Giresun Üniversitesi'nin bu konudaki teklifinin 31 Mart 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Söz konusu onayı takiben Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı uygulama merkezinin Giresunlu hayırseverlerin de katkılarıyla ekim ayı sonuna kadar açılması yönünde hazırlıkların devam ettirildiği kaydedilen açıklamada, cihaz alımlarının önemli bir kısmının gerçekleştirildiği, bu yıl bütçesinden de hastanede kullanılacak diğer cihazların teminine devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğrenci alarak öğretime başlamasının planlandığı belirtilerek, "Bu doğrultuda YÖK'e öğrenci alımıyla ilgili başvuru yapıldı. Bu başvurunun da kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması bekleniyor. Yapılan başvuruda 2021-2022 öğretim yılı için 30 öğrenci alımının teklif edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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