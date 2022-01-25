YÖK'ten doktora tercihi yapacak araştırma görevlilerine uyarı Açıklaması - Haberler
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YÖK'ten doktora tercihi yapacak araştırma görevlilerine uyarı Açıklaması

YÖK'ten doktora tercihi yapacak araştırma görevlilerine uyarı Açıklaması
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden doktora eğitimi için tercih yapacakların, 2 Şubat'a kadar internet üzerinden bilgilerini güncellemeleri gerektiğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden doktora eğitimi için tercih yapacakların, 2 Şubat'a kadar internet üzerinden bilgilerini güncellemeleri gerektiğini duyurdu.

YÖK'ün açıklamasında, tercih yapacakların, 2 Şubat saat 17.00'ye kadar e-devlet şifreleri ile "https://yoksis.yok.gov.tr/TS"? adresinden sisteme girerek, ALES ve Yabancı Dil Puanları ile kişisel ve eğitim bilgilerini güncelleyebileceği belirtildi.

Öncelikli alan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim kontenjanları ve tercih işlemlerine ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı ifade edilen açıklamada, belirtilen tarihe kadar sisteme girerek güncelleme yapmayan kişilerin tercihte bulunamayacağı kaydedildi.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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