YÖK'ten doçent adaylarına haber var
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YÖK'ten doçent adaylarına haber var

YÖK'ten doçent adaylarına haber var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Doçentlik Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Doçentlik Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle; doçentlik başvuruları Mart ve Ekim ayında iki defa yapılabilecek. Eserlerden başarısız olanlar ile asgari şartları sağlamadığı veya etik ihlal nedeniyle başvurusu iptal edilenler, dava açması halinde dava kesinleşmeden yeniden başvuru yapamayacak.

Önceki yönetmelikte; doçentlik başvuruları yılda üç kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül ayının yirminci günü ayının yirminci günü başlayan ve en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılıyordu. Doçentlik başvuruları yeni düzenleme ile yılda iki kez yapılacak. Yeni düzenleme ile doçentlik başvurusu Mart ve Ekim ayının yirminci gününde gerçekleştirilecek. Düzenlemede şu ifadelere yer verildi: "Yönetmelikteki, 'etiğinin ihlal edildiği' ibaresi 'etiği ihlali' şeklinde değiştirilerek, başvuruda bulunduktan sonra asgari başvuru şartlarını sağlayamayan ya da etik ihlalde bulunduğu için başvurusu iptal edilen adayların dava kesinleşmeden yeni bir başvuru yapamayacağı fıkrası yer aldı. Asgari başvuru şartlarını taşımayan adayların doçentlik başvurusunun iptal edilmesi ile birlikte, jüri üyeleri tarafından şartları sağladığı tespit edilen adaylar için 'başarılı/başarısız' şeklinde değerlendirme raporu hazırlaması için Doçentlik Komisyonu tarafından ek süre verilmektedir. Bu süre içinde düzenleme yapmayan jüri üyelerinin görevleri sonlandırılmakta, 'asgari başvuru şartlarını sağlamamıştır' görüşünü sürdüren üyeler yerine ise yedek üye raporları değerlendirilmektedir. Adaya ait başarısız olmasına ilişkin belge ve bilgiler jüri üyelerinin ismi gizli tutulmakla beraber yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılmaktadır."

(Süleyman Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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