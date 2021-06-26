YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması
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YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), "6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştırılan fakültelerle birlikte Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunmaktadır"...

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), "6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştırılan fakültelerle birlikte Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 fakültenin YÖK tarafından kurulma kararlarının Cumhurbaşkanlığı kararından sonra alındığına ilişkin haberler yayımlandığı hatırlatılarak, "4 Şubat 2021 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla birçok devlet ve vakıf üniversitelerinde yeni fakülte ve enstitülerin kurulmasına, bazı fakülte ve enstitülerin isimlerinin değişikliğine karar verilmiş olup, bu karar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiştir. 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştırılan fakültelerle birlikte Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunmaktadır. Bilahare Başkanlığımıza iletilen soru önergesine verilen cevabi yazıda ise YÖK Genel Kurul toplantı tarihi 4 Şubat 2021 yerine sehven 24 Şubat 2021 olarak zikredilmiştir. Bu yanlışlık tamamen teknik ve insani bir hata olup, bundan sonra bu ve benzeri hataların olmaması için Kurulumuzca gerekli tedbirler alınarak daha fazla dikkat ve hassasiyet gösterilecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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