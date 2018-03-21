YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi Açıklaması Açıklaması

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde yaşanan olaylara ilişkin, "Toplumda infial uyandıran bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için mevzuat değişikliği de dahil, alınması gereken tedbirler, vakit geçirilmeksizin üniversite rektörleriyle müzakere edilerek karara bağlanacaktır. Bu süreç başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olayla ilgili olarak, medyada yer alan bazı haber, yorum ve açıklamalar dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu ifade edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesinde meydana gelen ve milli hassasiyeti derinden yaralayan üzücü hadiseyle ilgili olarak aynı gün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ile temas kurulduğu ve bilgi alındığı aktarılan açıklamada, "Rektörlüğün konuya ilişkin disiplin işlemlerini başlatmış olması önemlidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Diğer taraftan, toplumda infial uyandıran bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için mevzuat değişikliği de dahil, alınması gereken tedbirler, vakit geçirilmeksizin üniversite rektörleriyle müzakere edilerek karara bağlanacaktır. Bu süreç başlatılmıştır.Türk akademi dünyası necip milletimizin hassasiyetini bütünüyle paylaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulunca Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde değişiklikler içeren bir çalışmanın daha önce başlatıldığı ve konuya ilişkin taslağın üniversite rektörleri ile de müzakere edildikten sonra yakın zamanda tamamlanarak, kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.