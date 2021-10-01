YÖK'ten, azami sürelerini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversitelerde azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanıdı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kanunu'na göre, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamanın zorunlu olduğu hatırlatıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azami sürelerini dolduran öğrencilerimiz için yeni bir fırsat tanıdık" dedi.