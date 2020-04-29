YÖK'ten 6 GB Ücretsiz İnternet Açıklaması
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YÖK'ten 6 GB Ücretsiz İnternet Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitime destek için üniversite öğrencilere 6 GB ücretsiz internet verileceği duyuruldu.

YÖK'ten 6 GB Ücretsiz İnternet Açıklaması
29.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:32

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitime destek için üniversite öğrencilere 6 GB ücretsiz internet verileceği duyuruldu.

Uzaktan Eğitim için Ücretsiz 6 GB İnternet Verilecek

YÖK tarafından ücretsiz 6 GB internet hakkında şu açıklama yapıldı:

"Sevgili Öğrencilerimiz, Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde YÖK Dersleri Platformu'nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz. Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır. Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sistemde yer alan üniversitelere ulaşmak için tıklayınız.?? Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler 6 GB Uzaktan Eğitime Destek kotasının dışında kalacaktır. Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."

Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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