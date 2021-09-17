YÖK'ten 3 üniversite için rektör adaylığı başvurusu ilanı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 3 üniversite için rektör adaylık başvurusu açtı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi'ne ?rektör ataması yapılacak. Rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adayların başvuruları, 17 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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