YÖK'ten '2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) 193 üniversiteye ait '2020 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'nı yayımlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üniversitelerimizin 'şeffaflık ve hesap verebilirlik' ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine ve kanıt temelli değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan çalışmamızın yükseköğretimimizde büyük verinin oluşturulmasında anahtar rolünün olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları' çerçevesinde her yıl yükseköğretim kurumlarının bir önceki yıla ait 4 temel alandaki gösterge verilerini kamuoyu ile paylaştıklarını bildirdi. Bu kapsamda hazırladıkları '2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'nı bugün itibarıyla kamuoyunun erişimine açtıklarını belirten Özvar, "Üniversitelerimizin 'şeffaflık ve hesap verebilirlik' ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine ve kanıt temelli değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan çalışmamızın yükseköğretimimizde büyük verinin oluşturulmasında anahtar rolünün olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 'üniversitelerimizin bilimsel üretkenliği, akademik performansı, üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge, uluslararasılaşma ve uluslararası bilim akademileri ve kurumlarıyla iş birliği, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet hususlarını' da yakından takip edeceğiz" dedi.

Göstergeler setinin 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' alanındaki göstergelere bakıldığında ise kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237'den 3 bin 61'e, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 2 bin 798'den 4 bin 749'a, Engelsiz Üniversite Ödülü sayısı 63'ten 418'e, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı 26'dan 102'ye ve yeşil, çevreci üniversite endekslerindeki yer alan üniversite sayısı 29'dan 55'e, öğrenci başına yapılan harcama miktarı 12 bin 735 TL'den 15 bin 825 TL'ye yükseldiği görüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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